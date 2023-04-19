111 yıl sonra ilk kez yaşanacak! Halkalı güneş tutulması ne zaman? Geri sayım başladı.. On yılda bir görülen halkalı güneş tutulması için geri sayım başladı. Peki güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar..

Son olarak 2013 yılında gerçekleşmiş olan ‘Halkalı Güneş Tutulması’ için geri sayım başladı. Güneş tutulması Türkiye’den izlenemezken Güney Pasifik bölgesindeki birçok ülkeden izlenebilecek. Son hibrit Güneş tutulması 2013'ün Kasım ayında gerçekleşti. Bir sonraki hibrit güneş tutulması ise Kasım 2031'e kadar olmayacak. Güneş tutulması ne zaman yaşanacak? 2023'ün en önemli gökyüzü olayı olan Güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek. Güneş tutulması 29 derece Koç burcunda gerçekleşecek. 20 Nisan Perşembe günü, güney yarımkürede Ay, Güneş'i yaklaşık 76 saniye boyunca tamamen engelleyerek tam bir güneş tutulması meydana getirecek. 2023'ün ilk güneş tutulması olan halkalı güneş tutulmasının bazı burçlarda önemli değişikliklere yol açması bekleniyor.