12 Mart Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! İşte 12 Mart 2023 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları! Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 12 Mart 2023 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu..

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilmektedir.

Şans Topunda bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 12 Mart 2023 tarihli çekiliş bu akşam yapıldı.

Şans Topu'nda her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden ise 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye olan 9.224.149,92 TL devretti.

İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı..

12 Mart 2023 Şans Topu sonuçları

Şans Topu 12 Mart 2023 tarihli çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. İşte kazandıran şanslı numaralar;

9 - 15 - 19 - 23 - 33 - 8

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