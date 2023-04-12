12 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 12 Nisan Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları.. 12 Nisan 2023 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki çekiliş ne zaman yapılacak? İşte yanıtı..

Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Bu haftanın ilk Şans Topu çekilişi olan 12 Nisan 2023 Çarşamba çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI