12 saat sıcak, 48 saat soğuk; A101'de Stanley serisi! 999 TL'den başlıyor...

Yağmur Dinç

A101 Aktüel Kataloğu'nun 12 Aralık 2024 Perşembe tarihli yeni sayısı yayınlandı.

Yeni haftada mağazalarda satışa sunulacak indirimli ürünler listesi belli oldu.

Son dönemlerin en popüler termos markası Stanley muadili ürünler de katalog içinde görüldü.

Birden çok çeşidi satışa sunulan Stanley termoslar, 48 saate kadar soğuk tutma özelliğine sahip oluyor. Bu nedenle de birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor.

Aynı zamanda daha uygun fiyatlarla A101'de yer alması da alıcısını sevindiriyor.

İşte A101'de Stanley termos çeşitleri ve fiyatları...