1.20 faizli konut kredisi! İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi müjdesi.. İlk defa ev alacaklara verilmesi beklenen 1.20 faizli konut kredisi hakkında aramalar hız kazandı. Peki düşük faizli konut kredisi verilecek mi? İşte merak edilenler..

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Düşük faizli konut kredisinin ne zaman verileceği, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı.

Son günlerde sıklıkla konuşulan 1.20 faizli konut kredisi verileceği iddiaları sosyal medyada gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 faizli konut kredisi kampanyası yakından takip ediliyor.

Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek ve kimler faydalanacak? İşte merak edilenler..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurmuştu

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları ifade etti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu.

Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

Düşük faizli konut kredisi kimlere verilecek?

İlk Evim konut kredisi kampanyası ile ilk kez ev alacak vatandaşlara 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade ile kredi imkanı sunulması bekleniyor.