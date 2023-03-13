13 Mart Çılgın Sayısal çekiliş sonuçları açıklandı mı? 13 Mart 2023 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları! 13 Mart 2023 Pazartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Çekiliş bugün akşam noter huzurunda yapılacak.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 13 Mart 2023 Pazartesi çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Şans oyunu tutkunları 13 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için arama yapıyorlar.

13 Mart Pazartesi çekilişi bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.