13 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 13 Mart 2023 Pazartesi On Numara sonuçları! Şans oyunu tutkunları 13 Mart 2023 tarihli On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki çekiliş gerçekleştirildi mi? İşte çekilişin detayları..

Şans oyunu tutkunları haftanın iki günü çekilişi gerçekleştirilen On Numara çekilişini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günü gerçekleştirilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 13 Mart 2023 Pazartesi çekilişi için aramalar hız kazandı. Çekiliş bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirilecektir.