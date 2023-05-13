13 Mayıs 2023 Cumartesi: Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve euro seyri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doların gün içerisindeki gidişatını merak edenler, "13 Mayıs 2023 dolar kaç TL oldu?" sorusunu gündeme getirdi, Peki, 13 Mayıs 2023 dolar kaç TL oldu?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "13 Mayıs 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 13 Mayıs 2023 dolar kaç TL oldu? ABD Doları: 19,56 (Alış) - 19,57 (Satış) EURO: 21,22 (Alış) - 21,26 (Satış) STERLİN: 24,27 (Alış) - 24,40 (Satış) 1 DOLAR = 19,57 TL