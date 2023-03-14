14-15 Mart deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet açıklamıştı! İşte 14 Mart 2023 takvim yaprağı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mart’ı 15 Mart'a bağlayan gece ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. “Bir musibet olabilir” sözleriyle yaptığı açıklama gündeme oturmuştu. 14 Mart’a girilmesiyle birlikte vatandaşlar, “Bu gece deprem mi olacak? 14 Mart 2023 takvim yaprağı yazısı ne?" sorularına yanıt arıyor.

Cübbeli Ahmet Hoca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda gündem oldu. Deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Cübbeli, 14-15 Mart tarihlerine dikkat çekti.

14 Mart’ı 15 Mart’a bağlayan gece bir felaketin habercisi olabileceğini söyleyen Cübbeli, o gece yapılacak ibadetleri açıkladı.

Büyük İstanbul depremini korkuyla bekleyen vatandaşlar, Cübbeli’nin açıklaması sonrasında takvim yaprağı ve astrologların düşüncelerini merak ediyor.

Peki 14 Mart neden tehlikeli, deprem mi olacak? 14 Mart takvim yaprağı yazısı ne? Astrologlara göre 14 Mart’ta ne olacak, deprem bekleniyor mu? İşte merak edilenler…

14-15 Mart deprem mi olacak?

Bu gecenin önemli olduğunu vurgulayan Cübbeli Ahmet Hoca, Rumi takvimine göre ilk Çarşamba olduğunu, takvime bakarak tespit ettiğini belirtti. Senede iki çarşambaya dikkat çektiklerini söyleyen Cübbeli açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Dualar yazıyoruz. Ben senede iki kez bu günleri size aktarıyorum. Muhammed Mustafa Şenkidri Hazretleri kitabında çok acayip ilimler koymuş. Burada Mart'ın ilk Çarşambasını işaret ediyor. Zaten Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gün için senelerdir anlatıyorum. Mart önümüzde şu an. Bu sene 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan geceye dikkat edelim."

Cübbeli Ahmet Hoca, "Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir" dedi.

Tabi Cübbeli Ahmet Hoca, bir jeoloji uzmanı veya deprem bilimci değildir. 14 Mart akşamı büyük musibet ve belaların olacağını söylemiyor. Ancak burçların, gezegenlerin hareketleri ve bunları etkileri sonucu büyük olayların meydana gelebileceğini dile getirdi.

14 Mart takvim yaprağı