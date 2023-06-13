14-28 Mayıs sandık görevlisi ücretleri yattı mı? 1. ve 2.tur ödemeleri ne zaman? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandık başında görev alan vatandaşlar, karşılığında bir meblağ alıyor. Bu kapsamda, sandık görevli ücretlerinin ne zaman ödeneceği sorgulanıyor. YSK sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi belli oldu mu? İşte son durum...

14-28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde binlerce vatandaş görev aldı. Seçimlerin ardından gözler seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihine çevrildi. 14-28 Mayıs tarihlerinde görev alanlara, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti ödenecek. Seçim sandık görevlisi ücreti 2023, YSK'nın görevlendirmeleri ile seçim tarihinde görev alanların hesaplarına yatırılacak. Seçimin üstünden günler geçmesine rağmen ödeme alamayan vatandaşlar, "sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak", "1. tur ve 2.tur ödemeleri ne zaman" gibi soruları arama motorlarına yöneltiyor. Peki, seçim sandık görevlisi ne zaman yatacak? İşte son durum... Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak? YSK, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde görev yapan sandık kurulu üyelerine yapılacak ücretlerin ödeme tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. İlk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlar ödeme almayacak. Seçim görevli ücretlerinin ise en geç Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Tur başına ödenecek Seçimlerde görev yapan sandık kurulu üyelerinin alacağı ücretler belli olmadı. Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.