14 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Ağustos Sayısal Loto sonuçları... 14 Ağustos 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapıyor. Peki çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılır.

Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Bu haftanın ikinci çekilişi olan 14 Ağustos 2023 Pazartesi çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 91.132.990,75 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

İşte çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları..

14 Ağustos 2023 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

5- 6 - 31 - 66- 67 - 77 - Joker: 64 SüperStar: 89