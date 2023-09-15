14 Eylül reyting sonuçları belli oldu: Dilek Taşı reytinleri sildi süpürdü! 14 Eylül 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 Eylül Cuma reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Dilek Taşı”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Dilek Taşı”, 3.sırada “Aldatmak” yer aldı.