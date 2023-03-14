14 Mart Pi Günü nedir? Pi Günü önemi ve ilk kez kutlandığı tarih... Pi sayısı için özel günlerden olan 14 Mart'ın önemi merak ediliyor. Her yıl Mart ayında kutlanan Pi Günü'nün ilk ne zaman kutlandığı da sorgulanıyor. İşte merak edilenler...

Matematik biliminde çokça sözü edilen ve bir matematik sayısı olarak bilinen Pi (π), Mart ayının 14’üncü gününde dünya genelinde kutlanmaktadır. Google'da da Doodle olarak konulan Pi Günü, Tıp Bayramı ile birlikte aynı gün kutlanmaktadır. Peki Pi sayısı ve Pi Günü nedir?

Pi sayısı nedir?

Pi Günü'nde kutlanan Pi sayısının anlamı merak ediliyor. Sabit bir oranla alınan Pi sayısı, hesaplamalarda genellikle 3,14 ya da 22/7 olarak kısaltılmış haliyle kullanılmaktadır. Söz konusu sayının gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383… şeklinde olmakta ve sayı sonsuza kadar uzanmaktadır.

Sayı, çemberin çevresi ile alanının hesaplanmasında kullanılmakta ve matematik, geometri, fizik gibi bilimlerde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı kaynaklarda ‘Ludolph sayısı’ veya ‘Arşimet sabiti’ şeklinde anılmaktadır.

Pi sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfi olarak ifade edilmektedir. Söz konusu harf, Yunanca’da ‘çevre’ (yani çember) anlamına gelen perimetier kelimesinin de ilk harfi olarak bilinmektedir.

Sayının sembolü William Jones tarafından 1706 senesinde tanıtılmıştır. Sembolün popüler hale gelmesi ise, 1737 yılında ünlü İsviçreli matematikçi ve fizikçi Leonhard Euler tarafından kullanılmasına dayanmaktadır.