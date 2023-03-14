14 Mart Salı nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi... Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan şiddetli depremlerin ardından bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Depremlerde toplam 47 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. Peki 14 Mart günü nerede deprem oldu? İşte son depremler...

14 Mart 2023 Salı gününde ülke genelinde birçok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık sorgulanıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi birçok ilde hissedilen deprem vatandaşları endişelendirmişti. 20 Şubat akşamı ise saat 20:04'te Hatay yeniden 6,4 ile sallanmıştı. Peki nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

14 Mart'ta nerede deprem oldu?

Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 10 Mart'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde pek çok artçı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adana bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana gelmişti.

Son olarak Kandilli verilerine göre Hatay 3.7 ile sallandı. Malatya ise 3.5 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 14 Mart 2023 deprem verileri:

14 Mart 2023 AFAD deprem verileri: