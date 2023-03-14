14 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları.. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 14 Mart 2023 Salı Süper Loto çekilişi bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilir.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 14 Mart 2023 Salı çekilişi bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra sizler ile paylaşacağız..