14 Mart Tıp Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? 14 Mart Tıp Bayramı'nın az bilinen hikayesi... Sağlık alanında çalışanların günü olan Tıp Bayramı, ülkemizde 14 Mart'ta kutlanmaktadır. 14 Mart, modern tıp eğitiminin başlangıcıdır. Peki, Tıp Bayramı nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihçesi...

Tıp Bayramı, kendi hayatlarını hiçe sayarak hastalarının sağlığını düşünen hekimler ve tüm sağlık çalışanları için her yıl Mart ayının 14'ünde kutlanıyor.

Doktor, hemşire ve sağlık ile ilgili herhangi bir mesleği icra edenlere, "14 Mart Tıp Bayramı" vesilesiyle teşekkür ediliyor.

Öte yandan Tıp Bayramı'nın ortaya çıkış hikayesi de merak konusu oldu. Arama motorlarına "14 Mart Tıp Bayramı nedir" sorusu yöneltilmeye başladı.

Peki, Tıp Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? İşte, Tıp Bayramı ile ilgili bilgiler..

14 Mart Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?

100 yıldan fazladır kutlama gerçekleştiren tıp bayramı, sağlık mektebinin öğrencileri yani geleceğin doktor adayları tarafından oluşturulmuş bir gündür.

14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut döneminde, ilk cerrahhane, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmuştur.

Bu gün Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmekte ve okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir.

O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.