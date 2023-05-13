14 Mayıs 2023 SEÇİM BARAJI: Seçim barajı var mı, yüzde kaç? Barajı geçemeyen partilerin oyları ne oluyor? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yaklaşmasıyla seçim barajı sisteminin detayları merak konusu oldu. Vatandaşlar, "14 Mayıs 2023 seçimlerinde seçim barajı var mı, yüzde kaç? Barajı geçemeyen partilerin oyları ne oluyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

1983 yılında Türkiye seçim sisteminde seçim barajı ile ilgili yasal düzenleme yapılmıştı. 2022 yılında ise yeniden düzenleme geldi.

Yapılan düzenlemenin ardından Türkiye ilk kez seçime gidiyor. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

Seçime kısa bir zaman kala vatandaşlar, 2022 yılında yeniden yasal düzenleme yapılan seçim barajı sisteminin detaylarını merak ediyor.

Bununla birlikte birçok vatandaş ise seçimde barajı geçemeyen partilerin oylarının ne olacağını araştırmaya başladı.

Peki seçim barajı kalktı mı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde seçim barajı var mı? Barajı geçemeyen partilerin oyları ne olacak? İşte detaylar...

Seçim barajı yüzde kaç?

2022 yılında seçim barajına gelen yasal düzenleme sonrasında yüzde 10 olan seçim barajı, bu seçimde yüzde 7 olarak uygulanacak.

İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Yeni yasaya göre, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde elde ettiği geçerli oy sayısı esas alınarak, yani D'hont sistemine göre oransal belirlenecek.

Barajı geçemeyen partilerin oyları ne olacak?

Seçimde barajı geçemeyen partilerin oyları, barajı geçen partilerin oylarına göre, milletvekili yeniden belirlenip bu partilere tekrar paylaştırılır.