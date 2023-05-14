14 Mayıs İstanbul Avrupa-Anadolu Seçim Sonuçları 2023| Açılan sandık sayısı ve oy oranları... 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda açılan sandık sayısı ilçe kapsamında merakla bekleniyor. İşte ilk veriler...

Seçim sonuçları kamuoyu ile paylaşılıyor. Açılan sandık ve oy oranları anbean yayınlanıyor.

Türkiye genelinde milyonların gözü İstanbul'a çevrildi.

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ilçelere göre oy oranı ve açılan sandık yüzdesi netleşiyor.

İstanbul'da Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda oy sonuçları merak ediliyor.

Peki, İstanbul'da kim önde? İşte İstanbul ilk sonuçlar...

İstanbul oy sonuçları 2023

İstanbul'da da sandıkların yüzde 20’si açıldı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların 50,14’ünü aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,8 oy aldı.

İstanbul verileri için haberimiz güncellenecektir...