14 Mayıs takvim yaprağı dikkat çekti Türkiye'nin 5 yıllık kaderini belirleyecek 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, takvim yaprağı dikkat çekti.

Türkiye, sandık başında...

Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimleri için 60 milyon oy kullanıyor.

81 ilde nefesler tutuldu, oy sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor.

Seçime dair her bir ayrıntı, vatandaşların gündeminde.

Seçim günü dikkat çeken başka bir detay ise tarih sayfalarından geldi.

Sosyal medyada paylaşılan takvim yaprağı, ilgi çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı özellikle tercih ettiği biliniyor.

Takvimler 14 Mayıs 2023'ü gösterirken, aynı zamanda Anneler Günü de kutlanıyor.

14 Mayıs takvim yaprağı

14 Mayıs'ın tarihi önemi ise "Demokrat Parti'nin İktidarı", "Dünya Eczacılık Günü", "Dünya Çiftçiler Günü" ve "Dünya Anneler Günü" olarak dikkat çekiyor.

Birçok özel günün aynı güne denk gelmesi, sosyal medyada paylaşıldı.