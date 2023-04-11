14 Nisan Cuma okul var mı, ders işlenecek mi? Ara tatilin Ramazan Bayramı'na da denk gelmesi vesilesiyle öğrenciler tatil aralıklarını sıklıkla sorguluyor. Peki, 14 Nisan Cuma günü tatil mi? 14 Nisan'da okullar var mı? Cuma günü ders işlenecek mi? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Nisan Cuma günü ikinci ara tatile giriyor. Okullar cuma günü kapanacak ve bayramın akabinde yeniden başlayacak. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli okulların tatil durumunu sorguluyor. İlkokul, ortaokul ve liseler cuma günü ders yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. 14 Nisan Cuma günü tatil mi yoksa ders işlenecek mi merak konusu oldu. Okullar 14 Nisan Cuma günü kapanacak ve tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak. Peki, cuma günü tatil mi? 14 Nisan Cuma ders işlenecek mi? İşte detaylar... 14 Nisan Cuma okullar tatil mi? İkinci ara tatil, 14 Nisan Cuma günü son ders zilinin akabinde başlayacak. Öğrenciler, cuma günü okula tam gün gelecek ve normal işleyiş devam edecek. Yani, herhangi bir tatil durumu söz konusu değildir. Cuma günü ders işlenecek mi? 14 Nisan Cuma günü müfredat normal akışında devam edecek. Öğrencilerin eğitiminin aksamaması adına çıkış ziline kadar ders işlenmeye devam edecek. Ardından 24 Nisan Pazartesi gününe kadar tatil olacak.