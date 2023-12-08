15 bin lirası olana arsa tapusu verilecek! Duyan o şehre akın ediyor Ülkemizdeki ekonomik koşulların getirdiği zorluklarla birlikte, konut veya arsa sahibi olma hayali birçok vatandaş için oldukça zorlu bir süreç haline gelmiş durumda. Milli Emlak, vatandaşlara müjdeyi verdi. Arsalar 13 bin TL’den satışa çıkıyor. Kaçıran bin pişman…

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Türkiye'de ekonomik zorluklarla birlikte tapu sahibi olma hayali birçok vatandaş için ulaşılamaz bir hale gelmişti. Milli Emlak, vatandaşın imdadına yetişti.

Devlet Hazinesi'ne ait araziler, Milli Emlak tarafından yapılacak ihalelerle satışa sunulacak.

Bu taşınmazlar için belirlenen rayiç bedeller, piyasa koşullarının oldukça altında yer alarak, vatandaşlara ve genç yatırımcılara alım fırsatı sunuyor.

Özellikle yerleşim yerlerine uzak bölgelerde bulunan ve ilerleyen yıllarda değerlenme potansiyeli taşıyan araziler, genç yatırımcılar arasında büyük heyecan yaratıyor.

Bu araziler, uygun fiyatları ve ilerleyen zamanlarda artan değerleriyle yatırımcılara gelecek vaat ediyor.

13 bin TL'den başlayan fiyatlar

Milli Emlak Müdürlüğü, uygun fiyatlı arsa satışlarına devam ediyor.

Son dönemde Anadolu şehirleri başta olmak üzere, 300 metrekare üzerindeki çok sayıda arazi uygun fiyatlarla ilanlara konuldu.

Başlangıç fiyatları 13 bin liradan başlayan bu araziler, tapu sahibi olmak isteyen vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

Ülkemizde tarım arazileri ve Maliye Bakanlığı'na ait taşınmazların satışı hız kesmeden devam ederken, bu satışların duyuruları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Uzmanlar, bu tarz satışlar için başka bir başvuru kanalının olmadığını vurgulayarak, uygun fiyatlı arsa alımı için vatandaşların resmi internet kanalını kullanarak başvuruda bulunmalarının yeterli olacağını belirtiyor.

Bu şekilde, duyurulan tarım arazileri ve Maliye Bakanlığı'na ait taşınmazlarla ilgili satışlara başvuru yapmak isteyenlerin tek adresi, Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olacak.