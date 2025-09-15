15 Eylül 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Bilindiği üzere On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 15 Eylül 2025 Pazartesi çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

15 Eylül 2025 tarihli çekiliş bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Peki, haftanın ilk çekilişinde kazanan numaralar hangileri oldu? İşte şanslı numaralar...

15 Eylül 2025 On Numara çekiliş sonuçları

3 - 5 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 25 - 28 - 32 - 33 - 41 - 45 - 53 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 69 - 75