Kış desteği ödemeleri 2025-26: Doğalgaz destek ödemesi başladı mı, ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 kış sezonunda geliri sınırlı hanelerin artan ısınma masraflarına karşı korunması için yeni bir destek programını resmi olarak başlattı.

Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılmayacak, doğrudan fatura üzerinde indirim biçiminde uygulanacak.

Doğalgaz kullanan vatandaşlar, ödemelerden faydalanabilmek adına detayları araştırıyor.

Peki, kış destek ödemeleri başladı mı? Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL? İşte, 2025-2026 destek ödemeleri...

KIŞ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI 2026?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kış destek ödemeleri 4 Aralık (bugün) itibarıyla başlıyor.

İlk indirimler 15 Aralık 2025 tarihinde Doğal Gaz faturalarına yansımaya başlayacak.

Sistem, Aralık ayından itibaren üçer aylık dönemlerle işlemeye devam edecek ve kışın en yoğun yaşandığı Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak şekilde düzenli destek sağlanacak.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

Kış destek ödemeleri, gelir düzeyi düşük, sosyal güvencesi olmayan ve ısınma giderlerinde zorlanan hanelere öncelik veriyor.

Temel şartlar şöyle:

Gelir kriteri: Hane başına aylık gelir, asgari ücretin net tutarının 2/3’ünden az olmalı. Engelli veya yaşlı bireylerin bulunduğu hanelerde bu sınır esnetilebiliyor.

Hane halkı: En az bir çocuk (0-18 yaş) veya engelli birey barındıran aileler öncelikli. Tek başına yaşayan yaşlılar da (65 yaş üstü) kapsama giriyor.

DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR 2025-2026

Kış destek ödemeleri, hane tipine ve bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025-2026 dönemi için güncel tutarlar:

Doğal gaz tüketim desteği: Aylık 188 TL ile 438 TL arasında (kış dönemi toplamı 564-1.314 TL). Soğuk iklim illerinde tutarlar %20-30 daha yüksek.

Genel kış yardımı (PTT nakit): 10.000 TL ila 15.000 TL arası, etaplar halinde.

Çocuklu ailelere ekstra 2.500 TL ekleniyor.