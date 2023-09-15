15 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 15 Eylül Cuma On Numara sonuçları! 15 Eylül Cuma On numara çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Peki 15 Eylül On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte şanslı numaralar..

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On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılır.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu haftanın ikinci çekilişi olan 15 Eylül 2023 Cuma çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

15 Eylül 2023 Cuma On Numara çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 388.864,20 TL olduğu çekilişte 2 kişi büyük ikramiyeyi kazandı.

15 Eylül 2023 On Numara çekiliş sonuçları

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