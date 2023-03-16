15 Mart Çılgın Sayısal çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Mart 2023 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları! 15 Mart 2023 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İşte çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılır.

Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Bu haftanın ilk çekilişi olan 15 Mart 2023 Çarşamba çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 135.205.703,50 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

İşte çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları..

15 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

11 - 28 - 29 - 58 - 68 - 78 - Joker: 24 SüperStar: 26