15 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Mart 2023 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları.. 15 Mart 2023 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki çekiliş sonuçları bellii oldu mu? İşte yanıtı..

Şans Topu haftada Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Bu haftanın ilk çekiliş olan 15 Mart 2023 Çarşamba çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI