15 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın resmi tatil mi? Seçimin ertesi günü okulların tatil edilmesinin ardından resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bankalarda işi olan vatandaşlar, "15 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Mayıs Pazartesi banka çalışma saatleri...

Bugün bütün Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına geçti. Saat 17:00'de oy kullanma işlemi sona erecek ve ardından seçim sonuçları gündemde yerini alacak. 81 ilde kullanılan oyların ardından okullarda temizliğin ve düzenin sağlanması için ertesi gün tatil olacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil olacağını duyurdu. Yarın okulların tatil olması sebebiyle vatandaşlar, resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki yarın bankalar açık mı? 15 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? İşte merak edilenler... 15 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı? 15 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olmadığından kamu bankaları ve özel bankalar normal mesai saatlerinde hizmet verecektir.