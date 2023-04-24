15 Mayıs Pazartesi okul var mı, tatil mi? Seçim sonrası okullar... Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs Pazar günü okullarda sandık başına gidecek ve oy kullanacak. Sandıklar açılmaya başlandıkça da seçim sonuçları netleşecek. Bu kapsamda seçimden sonraki gün okulların durumu merak ediliyor. 15 Mayıs Pazartesi okul var mı, tatil mi sorusu gündemde yer alıyor. İşte seçim sonrası okulların akıbeti...

Türkiye'de seçim heyecanı hakim... 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi için sandık başına gidilecek. Oy kullanacak olan vatandaşlar, ardından sandıkların açılmasını, sayılmasını ve sonuçlanmasını takip edecek. 81 ilde oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ertesi gün eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Seçim sonrası okul var mı, seçimden sonraki gün okullar tatil mi gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, 15 Mayıs Pazartesi okul var mı? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İşte detaylar... 15 Mayıs Pazartesi okulların durumu 14 Mayıs Pazar günü seçimlerinde öğretmenler sandıkta görev alacak. Seçimlerin ardından oy ayım ve teslim işlemleri gece geç saatlere kadar sürecek. Bu nedenle okulların 15 Mayıs Pazartesi günü tatil edilmesi bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.