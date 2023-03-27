15 milyon beklemede! İkramiyeler ne zaman yatacak? Ramazan ikramiyesi tarihi 2023 Emekli vatandaşların hesabına yatırılacak olan Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek merak ediliyor. Bayramda ihtiyaçlarını karşılayacak olanlar, ikramiye tarihini sorguluyor. Peki, ikramiyeler ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? İşte ödeme tarihi...

Emeklilerin faydalandığı bayram ikramiyeleri, cepleri rahatlatıyor.

Her emekli vatandaşın hakkı olan ikramiyelere 900 lira zam geldi. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseldi.

Bayramı iple çeken emekli vatandaşlar, ikramiyelerin ne zaman yatacağını sorguluyor.

2023 Ramazan ikramiyesi SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı fark etmeden maaş hesaplarına ödeniyor.

İkramiye alanlar ister market ihtiyacını isterse borcunu ödüyor.

Peki, ikramiyeler ne zaman yatacak? Ramazan ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? İşte ikramiye tarihi 2023!

İkramiye zammı 2023

Emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. Bu sene EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli, zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.

2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarı son dakika açıklamasıyla belli oldu.

AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu. Elitaş, "1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazan ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri bayramdan bir hafta öncesinde hesaplarda oluyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacağından dolayı emekli ikramiyelerinin de 17 Nisan'a kadar yatırılması bekleniyor.