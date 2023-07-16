15 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlar 15 Temmuz 2023 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İşte çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılır.

Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Bu haftanın son çekilişi olan 15 Temmuz 2023 Cumartesi çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 246.152.065,85 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

İşte çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları..

15 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

14- 28 - 41 - 45- 66 - 87 - Joker: 39 SüperStar: 4