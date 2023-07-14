15 TEMMUZ MESAJLARI 2023 | Resimli ve anlamlı Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözleri 2016 yılında ülkemizde meydana gelen hain darbe girişimi sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Bu özel günü anmak için mesajlar göndermek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz mesajlarını araştırıyor.

2016 yılında ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi sonrasında ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl büyük bir anlam ve önemle kutlanıyor.

Bu özel gün, hem hayatını kaybeden kahramanları anma hem de birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirme amacını taşıyor.

Vatandaşlar, bu anlamlı günü sevdikleriyle, aileleriyle ve arkadaşlarıyla paylaşmak için duygusal ve anlamlı mesajlar arayışına giriyorlar.

Biz de sizler için en anlamlı ve resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajlarını derledik.

15 Temmuz mesajları 2023

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI,her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

Unutmadık, unutmayacağız! Şehitlerimizi minnetle anıyor, demokrasiye olan inancımızı hiçbir zaman yitirmiyoruz.

Millet olarak birlikte güçlüyüz! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hayatını kaybeden kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.

Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için demokrasiye olan inancımızı koruyoruz. Birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyoruz.

15 Temmuz ruhunu her zaman yaşatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin izinde dimdik ayakta duruyor, demokrasiye olan bağlılığımızı sürdürüyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha hatırlıyoruz ki, millet olarak birlikte olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yıkamaz!

Şehitlerimizin bize emaneti olan demokrasiye olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız.

Demokrasiye olan inancımızı hiçbir zaman yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Şehitlerimize olan minnetimizi her zaman kalbimizde taşıyoruz.

Birlikte olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yıkamaz! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Tüm dünyaya ders verir nitelikte olan milletin zaferi 15 Temmuz'u unutmayacağız. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize acil şifalar nasip etsin.

Dünya genelinde eşi, benzeri görülmemiş bir direniş ile canını hiçe sayarak vatanı savunan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.