15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bu yıl hangi güne denk geliyor? 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin ardından her yık şehitler ve gaziler 15 Temmuz tarihinde anılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne kısa bir zaman kala, “15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?” sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler…

15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasisine ve milli birliğine sahip çıktığı tarihtir.

2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimi sonrasında şehitlerimizi anmak için her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne kısa bir zaman kala, vatandaşlar bu önemli günle ilgili bazı soruların yanıtını aramaya başladı.

Bu yıl 15 Temmuz’un hangi güne denk geldiği ve 15 Temmuz günü resmi tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında.

Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar...

15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz, darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizi anmak amacıyla Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü olarak 2017 yılında resmi tatil ilan edildi.

15 Temmuz hangi gün?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor.