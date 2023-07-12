15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? Demokrasi ve Milli Birlik Günü.. 15 Temmuz'a sayılı günler kala aramalar hız kazandı. Vatandaşlar 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte yanıtı..

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne sayılı günler kala resmi tatil araştırmaları hız kazandı.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak her sene anılan 15 Temmuz'un tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kamu kurumları ve bankalarda işleri bulunanlar 15 Temmuz'un hangi güne denk geldiğini araştırıyor.

Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler..

15 Temmuz resmi tatil mi?

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edilmişti.

15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu sene Cumartesi gününe denk gelmektedir.