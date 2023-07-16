15 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Darbe girişimi konulu İtiraf filmi rekor kırdı 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Güldür Güldür show, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Mahrem Kumpas itiraf, üçüncü sırada Güldür Güldür yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Güldür Güldür, üçüncü sırada Mahrem Kumpas itiraf yer aldı.