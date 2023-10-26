15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? Geçiş saatleri kısıtlandı

29 Ekim için geri sayım başladı.
Yüz yaşını kutlayacak olan Cumhuriyet, yurtta coşkuyla bekleniyor. Bu kapsamda hazırlıklar da sürüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri provası kapsamında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı açıklandı.
Vatandaşlar ise "Köprü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe ne zaman açılacak?" merak ediyor.
İşte konunun detayları...
15 Temmuz Köprüsü kapalı mı?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 27 Ekim, 28 Ekim ve 29 Ekim Pazar günü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.
Köprü, provalar kapsamında bu gece 02.00 ile 05.00 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.
Sürücüler, Anadolu ve Avrupa yakası geçişleri için Avrasya Tüneli ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi.
1.köprü açık mı, kapalı mı?
27 Ekim Cuma 02:00 – 07:00 saatleri arası kapalı
28 Ekim Cumartesi 02:00 – 07:00 saatleri arası kapalı
29 Ekim Pazar 16:00 – 00:00 kapalı