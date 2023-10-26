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15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? Geçiş saatleri kısıtlandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? Geçiş saatleri kısıtlandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri provası kapsamında çift yönlü olarak trafiğe kapatılıyor. Vatandaşlar ise Köprü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. İşte köprünün açık ve kapalı olduğu saat aralıkları.