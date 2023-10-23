150 bin faizsiz evlilik kredisini hangi bankalar verecek? Erdoğan açıkladı! Evlilik hazırlığındaki çiftler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 150 bin lira faizsiz kredi ile ilgili detayları sorguluyor. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Hangi bankalar verecek? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde evlilik kredisi müjdesini verdi.

Buna göre; yeni evlenen çiftlere destek olmak amacıyla faizsiz olarak verilecek 150 bin TL için hazırlıkların yapıldığını duyurdu.

Pilot olarak deprem illeri seçildi.

Şimdi ise gözler, evlilik kredisi başvurusunda....

Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı, hangi bankalar verecek? İşte, tüm detaylar...

Hangi bankalar evlilik kredisi verecek?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı’nda da Aile ve Gençlik Bankası detayına değinilmişti.

Verilecek krediyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gelmesi bekleniyor.

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen evlilik kredisi hakkında şunları söyledi;

"Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

Banka geliri kredi sağlayacak

Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum."