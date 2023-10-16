16 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 16 Ekim Pazartesi On Numara sonuçları! 16 Ekim tarihli On numara çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Peki Kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte On Numara sonuçları..

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Büyük ikramiyenin 288.535 TL olduğu On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Bilindiği üzere On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 16 Ekim 2023 Pazartesi çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

16 Ekim 2023 On Numara çekiliş sonuçları

2 - 4 - 6 - 11 - 13 - 14 - 16 - 25 - 30 - 33 - 35 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 56 - 57 - 61 - 71 - 77 - 78

Çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kiş sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!