16 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Mart 2023 Perşembe Süper Loto sonuçları! Şans oyunu tutkunları Süper Loto çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. 16 Mart 2023 Perşembe çekilişi için aramalar hız kazandı. İşte çekiliş sonuçları..

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilir.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 16 Mart 2023 Perşembe çekilişi bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 34.825.743,24 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

İşte çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye miktarı..

16 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları

4 - 5 - 23 - 26 - 40 - 56

16 Mart 2023 Süper Loto Sonuçları