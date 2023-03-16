16 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Mart 2023 Perşembe Süper Loto sonuçları!

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilir.
Bu haftanın ilk çekilişi olan 16 Mart 2023 Perşembe çekilişi bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.
Büyük ikramiyenin 34.825.743,24 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.
İşte çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye miktarı..
16 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları
4 - 5 - 23 - 26 - 40 - 56