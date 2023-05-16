16 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Mayıs Salı Süper Loto sonuçları! Şans oyunu tutkunları bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi olan 16 Mayıs tarihli çekiliş için aramalarına hız verdi. Peki çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte yanıtı..

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Bilindiği üzere Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılır.

Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 16 Mayıs tarihli çekiliş bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

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