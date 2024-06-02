160 kişiden 3'ü bulabildi! Sadece dahiler resimdeki kediyi 8 saniyede bulabilir Sadece dahiler resimdeki gizli kediyi 8 saniyede tespit edebiliyor. Peki, siz yapabilir misiniz? Kendinizi test edin!

ensonhaber.com

Optik illüzyonlarla eğlenceli bir beyin egzersizine ne dersiniz?

Bu harika aktivite, bir resim içindeki gizli öğeyi belirli bir süre içinde bulma fikrine dayanıyor ve hem konsantrasyonunuzu artırmak hem de dikkatinizi keskinleştirmek için mükemmel bir yol sunuyor.

Çocuklar ve yetişkinler arasında oldukça popüler olan bu bulmacalar, ayrıntılara dikkat etme ve görsel algı gibi bilişsel becerilerinizi geliştirmenin eğlenceli bir yolu.

Hem keyifli vakit geçirip hem de zihninizi zorlamak istiyorsanız, bu etkinlik tam size göre!

Bu aktivitede size bir resim sunulacak ve göreviniz gizli öğeyi tespit etmek olacak.

Yukarıdaki resimde uzun otlar ve heybetli bir ağaç görülüyor.

Bu manzaranın içinde gizlenen bir kedi var. Göreviniz bu kediyi 8 saniye içinde bulmak.

Kedi çevreyle mükemmel bir şekilde kamufle olmuştur; bu nedenle resmi hızlı bir şekilde bulabilmek için detaylara dikkat etmeniz gerekir.

Verilen süre içerisinde mücadeleyi tamamlayan okuyucuları tebrik ederiz.

Henüz bulamadıysanız aşağıdaki cevaba göz atabilirsiniz: