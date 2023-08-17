17 Ağustos Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu? Gölcük depreminde kaç bina çöktü ve kaç kişi öldü? Üzerinden 24 yıl geçen 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin bilançosu merak ediliyor. İşte Gölcük depreminin merak edilenleri..

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Ülkemizde bugüne kadar yaşanan en büyük felaketler arasında yer alan 17 Ağustos Gölcük depreminin üzerinden 24 yıl geçti.

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin bilançosu acı günün yıl dönümünde arama motorlarında araştırılıyor.

17 Ağustos 1999'da yerel saatle sabah 03.02'de meydana gelen Gölcük merkezli deprem Richter ölçeğine göre 7,4 büyüklüğünde bir etkiye sahipti. Gölcük depremi çok büyük can ve mal kaybına neden olmuştur.

Yaşanan büyük felaketin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen vatandaşlar 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depreminin detaylarını merak ediyor.

Bilindiği üzere 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi tüm Marmara Bölgesi'nde ve Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgede hissedilmiştir.

Peki, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde kaç bina çöktü? Gölcük depreminde kaç kişi öldü? İşte Gölcük depreminin bilançosu..

1999 Gölcük Depreminde kaç bina çöktü?

17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 133.683 binanın çöktüğü 285.211 ev ve 42.902 iş yerinin hasar gördüğü kayıtlara geçmiştir.

Gölcük depremi kaç saniye sürdü?

Resmi kayıtlara göre 18.373 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos depremi 45 saniye sürdü.

Gölcük depreminde ölü ve yaralı sayısı kaçtı?

Resmi raporlara göre Gölcük depreminde 17.480 ölüm ve 23.781 yaralanma oldu. 2010 yılında yayınlanan bir Meclis Araştırması Raporu'nda ise Gölcük depremindeki can kaybı sayısı 18.373 olarak güncellendi.

Gölcük depremi sonrası yıkılan 133.683 bina 600.000 kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur. Gölcük depreminde 16.000.000 insan, depremden farklı düzeylerde etkilenmiştir.

Bu sebeple 1999 Gölcük depremi Türkiye yakın tarihinin en üzücü ve en önemli olaylarından biridir..