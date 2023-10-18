17 Ekim reyting sonuçları: Yabani dizisi reytingleri altüst etti! 17 Ekim 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu. İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 Ekim Salı reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada Aile dizisi yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yabani, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.