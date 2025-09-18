17 Eylül reyting sonuçları: Eşref Rüya yeni sezonuyla ekranlara damga vurdu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

17 Eylül 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Eşref Rüya – Kanal D

Sahipsizler – Star TV

Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Esra Erol'da – ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI

Eşref Rüya – Kanal D

Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

MasterChef Türkiye – TV8

MasterChef Türkiye Büyük Kapışma – TV8

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Eşref Rüya – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

MasterChef Türkiye – TV8

Sahipsizler – Star TV

Esra Erol’da – ATV

MasterChef Türkiye Büyük Kapışma – TV8

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

MasterChef Türkiye Özet – TV8