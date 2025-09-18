17 Eylül reyting sonuçları: Eşref Rüya yeni sezonuyla ekranlara damga vurdu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
17 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI
17 Eylül 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Sahipsizler – Star TV
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
AB REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
MasterChef Türkiye Büyük Kapışma – TV8
ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
MasterChef Türkiye – TV8
Sahipsizler – Star TV
Esra Erol’da – ATV
MasterChef Türkiye Büyük Kapışma – TV8
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
MasterChef Türkiye Özet – TV8