17 Mayıs 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın fiyatları günlük olarak araştırılmaktadır. İşte, 17 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günlük olarak altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor.

Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.

Seçimlere kısa bir süre kala piyasalarda son durum yakından takip ediliyor.

Peki, 17 Mayıs 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?İşte güncel altın fiyatları..

17 Mayıs 2023 güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.262,72 TL

Satış: 1.262,95 TL

Çeyrek altın

Alış: 2.196,89 TL

Satış: 2.252,15 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 9.094,00 TL

Satış: 9.231,00 TL

Yarım altın

Alış: 4.380,05 TL

Satış: 4.504,29 TL

Altın ons

Alış: 1.988,51 Dolar

Satış: 1.988,83 Dolar