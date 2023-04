17 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Nisan Pazartesi On Numara sonuçları... 17 Nisan On numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. On Numara'da son çekilişte 9 kazanan 22 kişi 8.049,20 TL kazanmıştı. Peki 17 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On numara çekilişi her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşiyor. Haftanın son on numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 17 Nisan'da on numara çekilişi sonuçları takip ediliyor. Peki 17 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Nisan On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? Haftanın 2 günü Pazartesi ve Cuma akşamları yapılan On Numara çekilişi sonuçları bugün akşam saat 20:00'de belli olacak. Son çekilişte kazanan numaralar 2,5,6,10,13,16,17,22,30,35,42,45,48,53,54,55,56,59,64,75,78,80 olmuştu. 17 Nisan On Numara çekilişi sonuçları detaylarına ise aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz: ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN! Milli Piyango On Numara nasıl oynanır? Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği On Numara'nın nasıl oynandığı da sorgulanıyor. Oyunda kurallara göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.