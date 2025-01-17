17 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları...

Hüseyin Topuz

Beklenen büyük ikramiyenin 425.246 TL olduğu On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Bilindiği üzere On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor.

Bu haftanın son çekilişi olan 17 Ocak 2025 Cuma çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

17 Ocak 2025 tarihli çekiliş bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Peki haftanın son çekilişinde kazanan numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

17 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları

Çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!