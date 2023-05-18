18-24 Mayıs Müze Haftası: Müzeler ücretsiz mi? Bu hafta hangi müzeler ücretsiz? Müze Haftası vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye'deki 212 müze, 144 ören yeri ücret ödemeden ziyaret edilebilecek. Peki, hangi müzeler ücretsiz oldu? Hangi müzelere giriş bedava? İşte detaylar...

Tüm dünyada kutlanan "Uluslararası Müze Haftası", bugün itibarıyla başladı. 18 Mayıs-24 Mayıs haftasında kutlanan Müzeler Günü boyunca, Türkiye'de yüzlerde müzeye giriş ücretsiz olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye'deki 212 müze, 144 ören yeri ücret ödemeden ziyaret edilebilecek. Ziyaret edilebilecek yerler arasında Çanakkale Troya Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Galata Kulesi de bulunuyor. Ücretsiz ziyaretlerle, müzelere ilgiyi artırmak ve sosyal hayatın içine taşımak amaçlanıyor. Sanat ve tarih meraklılarının araştırdığı "ücretsiz müzeler" belli oldu. Peki, bu hafta hangi müzeler ücretsiz? Giriş ücreti alınmayacak olan müzeler... 18-24 Mayıs ücretsiz müzeler 2023 Adana Müzesi Amasya Müzesi Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Cumhuriyet Müzesi Antalya Müzesi Antalya Alanya Müzesi Antalya Demre Likya Uygarlıkları Müzesi Antalya Side Müzesi Aydın Müzesi Bartın Amasra Müzesi Burdur Müzesi Bursa Arkeoloji Müzesi Çanakkale Troya Müzesi Çorum Müzesi Edirne Müzesi Edirne Türk – İslam Eserleri Müzesi Erzurum Atatürk Evi Müzesi Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Gazientep Arkeoloji Müzesi Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi İstanbul Arkeoloji Müzeleri İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi İzmir Arkeoloji Müzesi İzmir Atatürk Müzesi İzmir Efes Müzesi İzmir Ödemiş Müzesi Kastamonu Müzesi Kars Müzesi Kocaeli Müzesi Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi Konya Mevlana Müzesi Mardin Müzesi Mersin Müzesi Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Muğla Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi Muğla Fethiye Müzesi Muğla Marmaris Müzesi Muş Müzesi Nevşehir Hacıbektaş Müzesi Niğde Müzesi Samsun Gazi Müzesi Sinop Müzesi Sivas Müzesi Tunceli Müzesi Uşak Müzesi Van Müzesi