18 Mart kutlama mesajları 2025! Çanakkale ve Şehitler ile ilgili anlamlı sözler...

Tamer

Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnu...

18 Mart Çanakkale Zaferi, 18 Mart 1915'te Osmanlı ordusunun, Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan İtilaf Devletleri'ne (özellikle İngiltere ve Fransa'ya) karşı kazandığı büyük bir deniz zaferidir.

Bu zafer, Çanakkale Savaşlarının en önemli dönüm noktalarından biridir ve Türk tarihinde derin bir iz bırakmıştır. Çünkü; Türk milletinin vatan sevgisi, azmi ve fedakârlığıyla kazanılmış bir zaferdir.

110. yıl dönümünde onur ve gururla kutlanan şanlı zafer, aynı zamanda Şehitleri Anma Günü olarak da yad ediliyor.

18 Mart özelinde kutlama mesajları ise gün içerisinde ilgi görüyor.

İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel anlamlı mesajlar...

18 MART KUTLAMA MESAJLARI 2025

Çanakkale geçilmez! Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

"Toprağa düşen her can, bu milletin özgürlüğüne atılan imzadır." 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Kanlarıyla destan yazan kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun!

Bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimize sonsuz minnetle… Ruhları şad olsun.

Çanakkale Zaferi, milletimizin azminin, cesaretinin ve inancının zaferidir. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Bugün, vatan için gözünü kırpmadan can verenlerin günü. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun!

Çanakkale, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutsal vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.

"Bir ölür, bin diriliriz" diyerek yazılan bir destandır Çanakkale! Şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Vatan toprağına düşen her can, bağımsızlığımızın teminatıdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Geçmişin izinde, geleceğe umutla... 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz.

Çanakkale’de yazılan destanı unutmadık, unutturmayacağız! Aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

"Vatan sevgisi imandandır." Bu topraklar için canını feda eden tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Çanakkale; cesaretin, fedakârlığın ve direnişin adıdır. Tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz.

Çanakkale'de can verenler, bugünümüzün teminatıdır. Şehitlerimizi minnet ve özlemle anıyoruz.

Bir milletin bağımsızlık aşkıyla kazandığı zaferdir Çanakkale! Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun.