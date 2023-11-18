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San Marino'dan tarihi başarı! Tam 18 yıl sonra bir ilki başardılar

San Marino'dan tarihi başarı! Tam 18 yıl sonra bir ilki başardılar EURO 2024 Elemeleri maçında Kazakistan'a deplasmanda 3-1 yenilen San Marino, iki maç üst üste gol atarak yıllar sonra bir ilki başardı.

ensonhaber.com San Marino, EURO 2024 Elemeleri H grubu 9. maçında Kazakistan'a deplasmanda 3-1 yenildi. San Marino, iki maç üst üste gol atarak yıllar sonra bir ilki başardı. San Marino milli takımı EURO 2024 Elemeleri H grubu 8. maçında sahasında Danimarka ile karşılaşmış ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ev sahibi San Marino, Danimarka karşısında bulduğu gol ile tam 772 gün sonra gol sevinci yaşayarak gündeme oturmuştu. San Marino dün oynadığı Kazakistan maçında 1 gol daha kaydederek sosyal medyada gündeme oturdu. 18 yıl sonra bir ilk San Marino 18 yıl sonra ilk kez üst üste 2 maçta gol attı. San Marino'lu futbolcular attıkları golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. San Marino milli takımı EURO 2024 Elemeleri H grubunda oynadığı 9 maçta 2 gol atarken kalesinde 29 gol gördü. San Marino gruptaki son maçında sahasında Finlandiya'yı konuk edecek..