San Marino'dan tarihi başarı! Tam 18 yıl sonra bir ilki başardılar

San Marino, EURO 2024 Elemeleri H grubu 9. maçında Kazakistan'a deplasmanda 3-1 yenildi.
San Marino, iki maç üst üste gol atarak yıllar sonra bir ilki başardı.
San Marino milli takımı EURO 2024 Elemeleri H grubu 8. maçında sahasında Danimarka ile karşılaşmış ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
Ev sahibi San Marino, Danimarka karşısında bulduğu gol ile tam 772 gün sonra gol sevinci yaşayarak gündeme oturmuştu.
San Marino dün oynadığı Kazakistan maçında 1 gol daha kaydederek sosyal medyada gündeme oturdu.
18 yıl sonra bir ilk
San Marino 18 yıl sonra ilk kez üst üste 2 maçta gol attı. San Marino'lu futbolcular attıkları golden sonra büyük bir sevinç yaşadı.
San Marino milli takımı EURO 2024 Elemeleri H grubunda oynadığı 9 maçta 2 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.
San Marino gruptaki son maçında sahasında Finlandiya'yı konuk edecek..