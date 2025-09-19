19 Eylül 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Cuma günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
20:00 Göztepe - Beşiktaş
Trendyol 1. Lig
14:30 Serik Spor v Bandırmaspor
17:00 İstanbulspor - Çorum FK
17:00 Ümraniyespor - Iğdır FK
20:00 Hatayspor - Boluspor
İtalya Serie A
21:45 Lecce - Cagliari
İspanya La Liga
22:00 Real Betis - Real Sociedad
Fransa Ligue 1
21:45 Lyon - Angers
Almanya Bundesliga
21:30 Stuttgart v St. Pauli