19 Eylül 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Cuma günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

20:00 Göztepe - Beşiktaş

Trendyol 1. Lig

14:30 Serik Spor v Bandırmaspor

17:00 İstanbulspor - Çorum FK

17:00 Ümraniyespor - Iğdır FK

20:00 Hatayspor - Boluspor

İtalya Serie A

21:45 Lecce - Cagliari

İspanya La Liga

22:00 Real Betis - Real Sociedad

Fransa Ligue 1

21:45 Lyon - Angers

Almanya Bundesliga

21:30 Stuttgart v St. Pauli